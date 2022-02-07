В Пятигорске справились с пожаром в жилом доме

7 фев. 8:43

Возгорание на крыше жилого дома в центре Пятигорска ликвидировано, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Часть потерпевших размещена в гостиницах, все обеспечены питанием.

В городе введен режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Он также отметил, что пострадавшие получат компенсации.

"Дал поручение правовой службе готовить материалы о взыскании ущерба с виновного лица. Неправильно избегать ответственности тем лицам, по вине которых страдают люди и наносится ущерб имуществу", - говорится в сообщении главы города.