Российские фигуристы выиграли командный турнир на ОИ-2022 в Пекине

7 фев. 7:39

Сборная России победила в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

В заключительном виде программы командного турнира Валиева получила первое место в произвольном прокате (178,92 балла), на втором месте – представительница Японии Каори Сакамото (148,66 балла), на третьем фигуристка из Канады Мадлен Скизас (132,04 балла).