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Ларс ограничен для прицепов и полуприцепов

Ларс ограничен для прицепов и полуприцепов

Департамент автомобильных дорог Грузии информирует об изменении ситуации на центральной автомагистрали, ведущей к границе с Россией из-за снегопадов и угрозы схода лавин.

Уточняется, что движение на участке Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для прицепов и полуприцепов, для прочих видов транспорта ограничении нет.

В круглосуточном режиме Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби возможно только через противолавинные тоннели.

Уточняется, что для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест движение через тоннели будет односторонним.

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