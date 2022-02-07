Ларс ограничен для прицепов и полуприцепов

7 фев. 7:55

Департамент автомобильных дорог Грузии информирует об изменении ситуации на центральной автомагистрали, ведущей к границе с Россией из-за снегопадов и угрозы схода лавин.

Уточняется, что движение на участке Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для прицепов и полуприцепов, для прочих видов транспорта ограничении нет.

В круглосуточном режиме Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби возможно только через противолавинные тоннели.

Уточняется, что для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест движение через тоннели будет односторонним.