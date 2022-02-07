Президенты Израиля и США договорились о встрече

7 фев. 7:02

Президент США Джо Байден провел телефонные приговоры со своим израильским коллегой Нафтали Беннетом, в ходе которых стороны условились о скорой личной встрече.

"Президент поблагодарил премьер-министра за его приглашение посетить Израиль и сказал, что с нетерпением ждет визита позднее в этом году. Они договорились, что их команды продолжат тесные консультации", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что в ходе разговора лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности и "другие вызовы в Ближневосточном регионе", в том числе и иранское досье.

"Президент [США] подчеркнул свою приверженность укреплению стабильности и партнерства на Ближнем Востоке, примером чему служат "Авраамовы соглашения", - приводит сообщение ТАСС.

Также обсуждалось противодействие терроризму в Сирии и ситуация вокруг Украины.