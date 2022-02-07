Вирусолог Чумаков рассказал о судьбе ковида после "омикрона"

7 фев. 6:55

Коронавирус эволюционировать в опредеелнном направлении, поделился мнением вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По его словам, уханьский штамм был несовершенным, и поэтому поражал в основном пожилых людей, однако в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и теперь он может инфицировать значительно более широкие слои населения любого возраста.

По оценке Чумакова, эволюция вируса продолжится в том же направлении, он может стать более заразным, но менее вредоносным.