Москва оттает под снегом в понедельник

7 фев. 6:39

Согласно прогнозам Гидрометцентра России сегодня в Москве облачно, мокрый снег и гололедица ожидаются.

Днем в столице от -1°C до +1°C, ночью похолодает до -2°C. "Облачно, возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер влажный южный, юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 738-740 мм рт. ст. Влажность воздуха — до 93%", - говорится в прогнозе.

В Московской области от -4°C до +1°C, ночью температура существенно не изменится.

Также синоптики напоминают, что из-за гололедицы в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности.