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Обзор СМИ Кавказа 31 января - 6 февраля

"Вестник Кавказа"
Обзор СМИ Кавказа 31 января - 6 февраля

Как сообщает газета "Северная Осетия" со ссылкой на информацию Управления Федеральной службы госстатистики по СКФО за прошлый год, животноводам республики удалось нарастить за год поголовье крупного рогатого скота на 2,7%. Если на 1 января 2021 года оно насчитывало 95,9 тыс. голов, то на начало этого года – уже 98,5 тысяч. При этом также увеличилось дойное стадо коров на 2,6%, что позволит и в новом году добиться прибавки в производстве продукции. Больше на 11,1% стало овец и коз, птицы на 4,4%.

Другая ситуация со свинопоголовьем. Большие риски, связанные с возможностью повторного появления на фермах африканской чумы свиней, и жесткие требования к безопасности в животноводческих комплексах привели к тому, что на крупных предприятиях перестали содержать свиней. Этим направлением исключительно стали заниматься в личных подсобных хозяйствах. Но и здесь, судя по данным статистики, поголовье животных сокращается. Если на 1 января 2021 года в республике насчитывалось 26,6 тыс. свиней, то к началу этого года осталось 22,2 тысячи или на 16,5% меньше.

Данные статистики свидетельствуют о значительном росте производства продукции животноводства. Так, скота и птицы на убой в живом весе выращено за прошлый год 47,5 тыс. тонн, или на 15,5% больше. Молока получено 198,1 тыс. тонн - на 12,2% больше. Есть прибавка и в производстве яиц, их получено за прошлый год 70,8 млн штук, что на 13,9% превышает показатель предыдущего года.

Основная доля производства животноводческой продукции приходится на личные подсобные хозяйства населения, что свидетельствует о преобладании в республике мелкотоварного сектора. По мнению издания, реализация проектов по строительству новых животноводческих ферм и комплексов, которая ведется в последние годы в регионе, приведет к увеличению доли крупных производств, характеризующихся более высокими производительностью труда и товарностью.

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Энергетический комплекс Дагестана нуждается в серьезном улучшении. Здесь часто происходят аварии на подстанциях, технологические нарушения, отключения электричества. В связи с этим на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 23 декабря прошлого года директор РИА "Дагестан" Магомед Магомедов попросил руководителя страны помочь с решением накопившихся проблем в сфере энергетики республики. Сразу после пресс-конференции Путин поручил главе правительства страны Михаилу Мишустину заняться их решением. Разработанные в последующем мероприятия включают ряд ключевых пунктов, реализация которых будет способствовать развитию электро-, водо- и газоснабжения: привлечение дополнительных инвестиций, инвентаризация электрических сетей, ликвидация бесхозяйных объектов и других, пишет газета "Дагестанская правда".

Как рассказали изданию в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ", премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце 2021 года поручил выделить "Россети" 890,8 млн рублей на развитие сетевого комплекса Дагестана. Средства пойдут на возмещение затрат, связанных с восстановлением распределительных сетей и приобретением спецтехники для ремонтных бригад. В 2022 году на подготовку сетевого комплекса Дагестана к осенне-зимнему периоду планируется направить свыше одного миллиарда рублей. "На федеральном уровне рассматривается беспрецедентная по масштабу программа повышения надежности энергоснабжения потребителей Дагестана, реализация которой позволит обновить оборудование, провести реконструкцию энергообъектов", – сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас совместно с органами власти республики проводится инвентаризация объектов, не состоящих на балансе энергокомпании. "Россети Северный Кавказ" эксплуатируют в Дагестане лишь 43% из общего количества распределительных электрических сетей. Оставшаяся часть – это брошенные бесхозные сети или объекты, принадлежащие иным собственникам, которые не обеспечивают их надлежащую эксплуатацию и являются неплательщиками. Энергетиками совместно с органами власти республики проводится совместная работа по консолидации бесхозяйных объектов на базе филиала "Дагэнерго".

"Россети Северный Кавказ" активизировали совместную работу с правоохранительными органами по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления энергоресурса. За 2021 год выявлено 25 случаев майнинг-хищений электроэнергии при добыче криптовалюты на общую сумму 130 млн рублей. Эта работа продолжается. До марта текущего года властям РД совместно с компанией "Россети" рекомендовано рассмотреть вопрос об объединении на базе крупнейшей организации, осуществляющей деятельность в энергетической сфере, электрических сетей региона и представить предложения по повышению эффективности функционирования энергосетей в Дагестане. Это позволит энергетикам повысить качество и надёжность энергоснабжения потребителей республики, благодаря применению единых высоких технических стандартов обслуживания энергообъектов, а также мобилизации сил и средств, в том числе в случае необходимости из других регионов СКФО.

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У рыболовов Абхазии сейчас в разгаре промысел хамсы. С начала путины, с 7 декабря 2021 года уже выловлено 29,5 тыс. тонн рыбы. Как рассказал радио "Sputnik-Абхазия" председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, как всегда, участниками путины являются восемь заводов. В ловле рыбы задействованы 16 кораблей, были зафрахтованы сейнеры из Турции. Промысловая обстановка достаточно благоприятная, размерный ряд хамсы составляет выше среднего по всем показателям, в том числе, по жирности. На протяжении всего промысла ежедневный вылов в среднем составляет тысячу тонн. По этому показателю можно судить о состоянии популяции хамсы в море.

В этом году правительство Абхазии приняло новые правила рыболовства в акватории республики, которым должны неукоснительно следовать все участники путины. Ранее действовали правила 1969 года. "Как результат, в этом году нарушений намного меньше, чем в прошлые годы. В частности таких нарушений, как несоблюдение 500-метровой зоны от кромки моря при ловле, в эту путину зафиксировано восемь. Нарушения правил путины фиксируют российские пограничники, так как у абхазских специалистов нет необходимого оборудования, сказал он. "Когда к нам поступает сообщение о нарушении, мы связываемся с российскими пограничниками, которые составляют первичный материал и отправляют нам. Затем мы проводим работу с капитанами, подвергаем их административному штрафу. Что касается рейдовых мероприятий, мы в этом году их не проводили в связи с эпидемиологической обстановкой", – пояснил Читанава.

По словам главы Госкомитета по экологии, по новым правилам запрещено производить лов в акватории Гагрского района, так как в этом районе находятся основные банки зимовки хамсы. Глава ведомства считает, что 29,5 тыс. тонн, выловленные в акватории республики, по мнению председателя Госкомитета по экологии, не угрожают популяции рыбы. Для сравнения, ежегодно Турция вылавливает около 300 тыс. тонн хамсы, Грузия 80-100 тыс. тонн.

Путина хамсы в акватории Абхазии завершится 31 марта.

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Карачаево-Черкесская газета "День республики" сообщает, что группа компаний "Дамате", которая реализует в республике крупные проекты по производству и переработке мяса, начала внедрение технологий репрудоктологии в производство баранины в масштабах СКФО. Компания уже провела более тысячи лапароскопических операций, в планах внедрение эмбриотрансфера. Отмечается, что этот прогрессивный и экономически выгодный метод круглогодичного воспроизводства стада позволит усовершенствовать мясные характеристики местных пород, повысить продуктивность, что качественно улучшит генофонд овец в регионе. Метод основан на применении биоматериала баранов-производителей. Специально для этого "Дамате" содержит собственный племенной фонд из 21 барана элитных пород, которые хорошо приспособлены к климату СКФО и обладают ценными породными качествами.

Фермерам, заключившим договоры с сервисной компанией "Дамате, предоставляется подробная информация о продуктивных особенностях всех пород и право выбрать породу в соответствии со своими потребностями. Лапароскопический метод позволяет за один сезон оплодотворить биоматериалом одного животного до тысячи овцематок. Вероятность положительного результата при соблюдении всех необходимых условий составляет порядка 70%, качество биоматериала контролируется специалистами. Кроме того, искусственное осеменение проводится без прямого контакта, что гарантирует защиту от инфекций. В 2022 году сервисная компания планирует увеличить количество лапароскопических осеменений в несколько раз, применяя синхронизацию циклов через гормональное стимулирование и расширяя количество фермерских хозяйств-партнеров.

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг реализует в КЧР масштабный инвестпроект по производству и переработке баранины. На сегодняшний день активными темпами идёт реконструкция завода "Кавказ-мясо". Также уже завершен ремонт площадок откорма овец в поселке Ударный, к вводу в эксплуатацию готовы откормочные площадки на 14 тыс. голов. В ближайшее время будет начато строительство новых объектов, что позволит до конца 2022 года выйти на заявленную мощность в 50 тыс. голов.

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Минэкономразвития Ингушетии опубликовало перечень инвестиционных ниш, где предприниматели могут попробовать с выгодой вложить свои деньги. Их определением занималась созданная распоряжением республиканского правительства рабочая группа, в задачи которой входит обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории региона, а также формирование так называемых инвестиционных ниш, сообщает местная газета "Сердало".

Например, выяснилось, что в Ингушетии практически на 100% пользуются ввозимыми рыбопродуктами, столовыми корнеплодами, подсолнечным маслом и еще целым списком продуктов питания. Перспективными здесь считают производство строительного кирпича (республика обеспечивает им себя лишь на 13%), тротуарной плиткой (12%) и еще ряд позиций из категории "неметаллических минеральных продуктов. Не особо ощущая давления конкурентов, в Ингушетии можно также работать в сегменте производства мебели (обеспечивают ею себя лишь на 17%), дверей и матрасов, которые на 100% завозятся извне.

Более подробно о том, что в республике является перспективными направлениями промышленного производства и освоения недр, можно ознакомиться на сайте ведомства. В регионе считают, что создание новых производств на основе инвестиционных ниш будет эффективно работать на экономическую безопасность Ингушетии. К числу приоритетных направлений отнесены сельское хозяйство и обрабатывающее производство.

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