Глава Госдепа США обсудил с главой МИД Франции укрепление восточного фланга НАТО

6 фев. 23:05

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь <...> разговаривал сегодня с главой МИД Франции <...> об усилиях союзников по НАТО, партнеров [США в] ЕС, стран Группы семи и других партнеров по реагированию на продолжающееся наращивание присутствия российских ВС у границ Украины, а также о важности дальнейшей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - приводит сообщение Госдепа ТАСС.

Уточняется, что стороны также обсудили общие усилия по укреплению восточного фланга НАТО и обеспечению того, чтобы российская сторона поняла степень издержек, которые она понесет в случае вторжения на Украину.