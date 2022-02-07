В Турции на высоте 2 тысячи метров провели фестиваль Petranboard 

7 фев. 3:25

В районе Икиздере, расположенном на северо-востоке Турции, состоялся 13-й лыжный фестиваль Petranboard. Организатором выступила Ассоциация культурной солидарности и помощи Petran при поддержке администрации Икиздере.



Фестиваль прошел на высоте 2,2 тыс метров на эйлаге (плато) "Петран". В нем приняли участие примерно 2 тыс человек, включая иностранцев, передает агентство Anadolu.

Особенностью фестиваля является то, что его участники используют вместо лыж петранборд (petranboard) или лазборд (lazboard).

В ходе фестивали прошли соревнования, победителям которых вручили призы. Также его участники разожгли мангал и танцевали народный танец хорон.