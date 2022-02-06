Туристы могут ослабить инфляционное давление в Турции

Сочетание стремительного роста инфляции и валюты, потерявшей почти половину своей стоимости, негативно сказалось на жителях Турции. Инфляция выросла до 48,7% в январе, достигнув 36% в декабре. Но некоторые экономисты считают, что фактическая ставка может быть намного выше, передает BBC.

"Есть группы ученых, которые придумали технический показатель инфляции. Их оценка была близка к 60% в декабре. Это создает огромное бремя для общества в целом", - сказал Дурмуш Йылмаз, который в 2006-2011 годы занимал должность управляющего Центральным банком Турции. За несколько дней до того, как в четверг были опубликованы данные по инфляции за январь, президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил Саита Эрдала Динчера, главу статистического агентства Турции. Местные СМИ сообщили, что решение было вызвано недовольством президента ухудшением экономической ситуации и желанием добиться переизбрания в следующем году.

Через две недели руководство Центрального банка Турции соберется, чтобы обсудить стратегии облегчения бремени для домохозяйств. Но политики вряд ли будут придерживаться обычного метода сдерживания инфляции с помощью более высоких процентных ставок. Президент Эрдоган считает, что более высокие ставки вызывают инфляцию, а это мнение противоречит общепринятой экономической теории.

Высокие цены и обесценивание валюты сильно ударили по семейным бюджетам. В декабре падение лиры вынудило продуктовые магазины переоценивать товары на полках почти каждый день. Жительница Турции Монтойя, которая учится в университете в Стамбуле, сказала, что решила сдать свою дополнительную спальню туристам, чтобы иметь возможность ежемесячно вносить арендную плату: "Я больше ничего не могу сделать. Вчера пошла на рынок и увидела, что сумка стоит 300 лир. Месяц назад она стоила 150".

Рост туризма?

Между тем, благоприятный обменный курс сделал Турцию более привлекательным местом для мирового туризма. До пандемии коронавируса, в 2019 году, туризм принес Турции 34 миллиарда долларов. И хотя блокировки и ограничения на поездки обрушились на этот сектор в 2020 году, в 2021 году он восстановился. Число прибывших подскочило на 85,5%, хотя доходы оказались на треть ниже, чем до пандемии.

Себнем Алтын руководит групповыми турами по стране в компании Grand Circle Travel. Она сказала, что бронирования есть, но восстановление туристического сектора все ещё хрупкое: "В прошлом сезоне люди могли просто отменить свои туры в последнюю минуту, и агентства довольно гибко подходили к этому. Хотя у нас есть бронирования и все выглядит очень красиво на предстоящий год, мы не можем быть уверены, что эти заказы будут реализованы".

Туризм составляет около 13% всей экономики Турции. По данным Всемирной торговой организации, страна была шестым по популярности туристическим направлением в 2019 году. И даже тогда, выгодный обменный курс был ключевым фактором в привлечении туристов.

По словам Роджера Келли, ведущего регионального экономиста Европейского банка реконструкции и развития, если отрасль продолжит восстанавливаться по мере ослабления ограничений на поездки в этом году, это может принести Турции более широкие экономические выгоды. Одной из основных структурных проблем экономики стал дефицит текущего платежного баланса. Это означает, что стоимость товаров и услуг, импортируемых Турцией, превышает стоимость экспорта.

По словам Келли, увеличение доходов от туризма поможет сократить этот дефицит: "Очевидно, что если вы получаете хорошие доходы от туризма, это помогает сократить дефицит счета текущих операций, что упрощает финансирование, что помогает поддерживать лиру. Это означает, что ваша проблема с инфляцией уменьшится, потому что более слабая лира помогает подпитывать инфляцию. Таким образом, с этой точки зрения, если у вас достаточно сильный туристический сезон, это поможет поддержать лиру и снизить инфляцию".