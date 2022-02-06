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Навес рухнул на туристов в горнолыжном центре в Анталье

Навес рухнул на туристов в горнолыжном центре в Анталье

Восемь человек пострадали в результате обрушения навеса в горнолыжном центре "Саклыкент" в турецкой Анталье. По предварительным данным, навес не выдержал тяжести снега.

"Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики", - говорится в сообщении агентства "Анадолу". Уточняется, что граждан России среди пострадавших нет, передает РИА Новости. 

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице Университета Акдениз.

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