Полузащитник "Алании" поможет "Химкам" спастись от вылета

6 фев. 11:58

Подмосковный футбольный клуб "Химки" усилился полузащитник владикавказской "Алании" Буттоу Магомедовым. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте его новой команды.

"Рад присоединиться к "Химкам". Клуб Премьер-лиги - это шаг вперед для меня. Приложу все усилия и сделаю все возможное, чтобы помочь команде сохранить прописку в лиге", - сказал Магомедов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Бутта Магомедов провел за "Аланию" 91 матч, отметившись в них 18 забитыми мячами и 24 результативными передачами.