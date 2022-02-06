Авария в Краснодаре: свет погас для 1,7 тыс человек

6 фев. 18:45

Повреждение на трансформаторной подстанции привело к приостановке подачи электроэнергии более чем в 300 частных домов Краснодара, где проживают 1,7 тыс человек, в том числе 550 детей, социально значимых объектов среди оставшихся без света нет.

Как сообщает единая городская дежурно-диспетчерская служба, отключения были произведены по адресам: улицы Короткая, Новая, Просторная, Вязовая, Вишневая, Открытая, Родниковая, Юбилейная, Прикубанский ВО.

Планируется, что подача электроэнергии продолжится через 4-5 часов.