Канатка с туристами застряла в Митарби

6 фев. 17:48

Одна из канатных дорог на горнолыжном курорте Митарби в Боржомском районе (Самцхе-Джавахети) была отключена в процессе перевозки лыжников. Об этом сообщили в пресс-службе Компании по развитию горных курортов, уточнив, что около 50 человек оказались в воздухе. Проводится их эвакуация.

"На месте идет спасательная операция. Туристов эвакуируют спасатели. В общей сложности речь идет о 50 пассажирах канатки", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Причины ЧП устанавливают, по результатам проверки будет опубликовано заявление.