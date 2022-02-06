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Путин спрогнозировал скорое выздоровление Эрдогана

Путин спрогнозировал скорое выздоровление Эрдогана

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления от коронавируса.

Также глава государства выразил уверенность, что они смогут быстро справиться с болезнью.

"Уважаемый господин президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать вас и вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля

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