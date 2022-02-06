Итоги третьего дня Олимпиады: Россия выходит на третье место

6 фев. 17:07

По результатам третьего дня проходящих в Пекине Олимпийских Игр в медальном зачете лидирует сборная Норвегии (два золота и одна бронза), Россия с одним золотом занимает третье место. Всего было разыграно семь комплектов медалей — в лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте и шорт-треке.

Сноубордистка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт стала обладательницей золота в слоупстайле. Ее результат составил 92,88 балла. На втором и третьем местах – представительницы США и Австралии Джулия Марино и Тесс Коади с результатами в 87,68 и 84,15 баллов соответственно. Россиянки в этой дисциплине не выступали.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне. Это первая награда высшей пробы в копилке сборной России. На втором месте россиянин Денис Спицов. Бронза досталась представителю Финляндии Ийво Нисканену (+2.00,2).

Конькобежец из Швеции Нильс ван дер Пул выиграл золотой на дистанции 5 000 м, установив новый олимпийский рекорд с результатом в 6 минут 08,84 секунды. На втором месте представитель Нидерландов Патрик Руст (отставание 0,47 секунды), на третьем - норвежец Хальгейр Энгебротен (+1,04). Россияне Сергей Трофимов, Александр Румянцев и Руслан Захаров заняли четвертое шестое и 14-е места.

Золото прыжков на лыжах с нормального трамплина в копилку сборной Японии положил Рёю Кобаяси. По сумме двух прыжков он набрал 275,0 балла. На втором и третьем местах представители Австрии и Польши Мануэль Феттнер и Давид Кубацкий с результатами в 270,8 и 265,9 соответственно. Россияне Даниил Садреев и Роман Трофимов показали восьмой и 23-й результат.

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова (77,72 балла), завоевала бронзу в дисциплине "могул". Золото досталось австралийке Джакаре Энтони (83,09), на втором месте спортсменка из США Джаэлин Кауф (80,28).

Немецкий саночник Йоханнес Людвиг завоевал золото в заездах одиночников, обладателем серебряной медали стал австриец Вольфганг Киндль. Бронза досталась итальянцу Доминику Фишналлеру.

Таким образом, с момента начала Олимпиады медали в копилку российской сборной принесли: Александр Большунов, лыжные гонки, скиатлон (золото), Денис Спицов, лыжные гонки, скиатлон (серебро), Наталья Непряева, лыжные гонки, скиатлон (серебро), Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, биатлон, смешанная эстафета (бронза) и Анастасия Смирнова, могул (бронза).