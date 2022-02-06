В Грузии диагностировали COVID-19 почти у 20 тыс человек

6 фев. 15:48

В Грузии за последние 24 часа выявили 19 098 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает официальный портал StopCov.

Выписали по выздоровлению 17 531 человека, умерли – 38.

Всего с начало пандемии в стране диагностировали коронавирус у 1 314 603 человек. Побороли инфекцию 1 089 091 житель страны, скончались – 15 212.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 393 млн, из них более 5,7 млн человек скончались. В России выявили 12 810 118 случаев заражения.