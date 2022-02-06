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МЧС продолжает отвоевывать Кубань у талой воды   

МЧС продолжает отвоевывать Кубань у талой воды   

Населенные пункты Северского района Краснодарского края были полностью освобождены от воды, подтопившей дома сельчан, информирует региональный ГУ МЧС.

"В Северском районе полностью освобождены от воды ранее подтопленные населенные пункты. В пункте временного размещения в станице Северской находятся 15 человек", - сообщает главк.

Уточняется, что работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением территорий в настоящее время продолжаются.

"В Красноармейском районе в двух населенных пунктах остаются подтопленными 49 территорий, в Славянском районе в трех населенных пунктах - 379 придомовых территорий и 136 домовладений", - также отмечает экстренное ведомство, уточняя, что в пункте временного размещения остаются 12 человек.

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