МЧС продолжает отвоевывать Кубань у талой воды   

6 фев. 17:00

Населенные пункты Северского района Краснодарского края были полностью освобождены от воды, подтопившей дома сельчан, информирует региональный ГУ МЧС.

"В Северском районе полностью освобождены от воды ранее подтопленные населенные пункты. В пункте временного размещения в станице Северской находятся 15 человек", - сообщает главк.

Уточняется, что работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением территорий в настоящее время продолжаются.

"В Красноармейском районе в двух населенных пунктах остаются подтопленными 49 территорий, в Славянском районе в трех населенных пунктах - 379 придомовых территорий и 136 домовладений", - также отмечает экстренное ведомство, уточняя, что в пункте временного размещения остаются 12 человек.