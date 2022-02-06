Премьер Израиля назвал самой большой угрозой Иран

6 фев. 15:57

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил на заседании кабмина, что Иран и его ядерная программа представляют собой самую большую угрозу для Израиля.

Он подчеркнул, что правительство Израиля наблюдает за ходом переговоров в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Самую большую угрозу Государству Израиль представляет Иран. Иранская ядерная программа входит в зону ответственности израильского правительства, и конечно же, мы наблюдаем за переговорами в Вене", - сказал премьер.

Беннет также отметил, что Израиль в любом случае сохранит свободу действий. "В настоящее время мы устраняем наши слабые места и наращиваем военную мощь Израиля на годы и даже десятилетия вперед. Израиль сохранит свободу действий в любом случае, с соглашением или без него", - цитирует премьера РИА Новости.