Армянские боевики обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении Тертерского района

6 фев. 15:33

В ночь с 5 на 6 февраля незаконные армянские вооруженные отряды обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении села Гапанлы Тертерского района. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что армянские вооруженные отряды совершали обстрелы в период с 00:23 до 02:12 с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

При обстреле позиций азербайджанской армии пуля попала в гражданский объект на территории населенного пункта Гапанлы. В результате инцидента никто не пострадал.