НАТО готова построить газопровод для снижения зависимости от российского газа?

6 фев. 15:14

НАТО рассматривает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и Германией. Об этом сообщают источники в правительстве королевства.

О таком варианте в Североатлантическом альянсе задумались, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

По данным газеты La Vanguardia, инициатива по созданию газопровода Midcat была заблокирована 3 года назад испанскими и французскими регулирующими органами, поскольку они посчитали, что его строительство не было бы рентабельным в контексте быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии. "Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии", - отмечает издание.

По его сведениям, вопрос о возможном "перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится на рабочих столах НАТО. Германия проявляет большой интерес к такому проекту, так как ей нужны альтернативные источники поставок, а также потому, что она заинтересована в производстве "зеленого" водорода на севере Африки". В Евросоюзе называют высокую зависимость ФРГ от российского газа "одной из геостратегических слабостей ЕС".

"США настойчиво давят, чтобы Берлин включил приостановку на неопределенный срок газопровода "Северный поток-2" в пакет угроз в отношении России", - подчеркивает газета. Однако, по ее версии, Германия "не хочет подвергать риску свою промышленность", передает ТАСС.

Ранее заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре. По его словам, отказ от "Северного потока-2"стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике. Кроме того, Котре подчеркнул, что использование "Северного потока-2" в качестве средства давления на Россию было бы "неумным решением".

В пятницу, 4 февраля, бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что "Северный поток-2" может быть остановлен только в том случае, если США смогут предложить что-то взамен.

В настоящее время страны Европы большинство объемов газа получают из России по газопроводам "Северный поток-1", "Ямал - Европа", "Турецкий поток", а также через газопроводы, идущие по территории Украины. 10 сентября 2021 года полностью завершилось строительство "Северного потока-2", однако он до сих пор не введен в эксплуатацию. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые проходят по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, Финляндии, Швеции и Дании.