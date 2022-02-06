В России за неделю COVID-19 диагностировали более чем у 1 млн человек

6 фев. 14:59

В России за последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 1 073 111. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 12 810 118. Справились с болезнью 10 569 271 жителей страны, умерли – 335 414 человек.

За последние 24 часа выявили 180 071 случай заражения, выписаны по выздоровлению 59 583 человек, умерли – 661. Большинство новых случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге – 21 448, Москве – 18 856, Московской области – 10 443, Челябинской области – 5354, Воронежской области – 4891, Пермском крае – 4505, Красноярском крае – 4131, Свердловской области – 4125, Нижегородской области – 4124, Ханты-Мансийском автономном округе – 4044.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 1663 жителей региона. В Дагестане выявили 890 случаев заражения, в Чечне – 529, в Кабардино-Балкарии – 392, в Карачаево-Черкесии – 359, в Ингушетии – 358, Северной Осетии – 212.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 393 млн, из них более 5,7 млн человек скончались.