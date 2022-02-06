Кодекс этики для спасателей создали в Грузии

6 фев. 14:53

В Грузии с 1 апреля начнет действовать Кодекс этики Службы по управлению ЧС (относится к МВД Грузии).

Документ запрещает пить спиртное на работе, ходить в форме в несоответствующие профессии места, играть в азартные игры, применять полученные на работе сведения в личных целях, дискредитировать работу и причинять вред ее репутации через соцсети и СМИ, передает "Sputnik Грузия".

В то же время, сотрудники службы должны быть готовы оказать помощь и в нерабочее время, на работе вести себя тактично, вежливо и доброжелательно, общаясь с людьми, не курить и не жевать жевательную резинку.

Нарушение этих и других правил влечет дисциплинарную ответственность.