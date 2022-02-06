Макрон: без России невозможно нормализовать международную ситуацию

6 фев. 14:18

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью парижскому еженедельнику le Journal du Dimanche, что без диалога с Россией невозможно нормализовать международную ситуацию.

"Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС - Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт", - сказал Макрон в преддверии визита в Москву.

"Ведь в этом случае мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности", - цитирует французского лидера ТАСС.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию в понедельник, 7 февраля. На следующей день глава французского государства отправится на Украину.