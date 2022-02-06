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СМИ: из сирийской тюрьмы сбежали два командира ИГИЛ*

СМИ: из сирийской тюрьмы сбежали два командира ИГИЛ*

Два полевых командира террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) добрались до границы с Турцией после подавления мятежа в сирийском городе Хасеке. Соответствующую информацию распространил сегодня телеканал Al Hadath.

Согласно предварительным данным, двое опасных террористов, имена которых не раскрываются, в настоящее время находятся в городе Джераблус, который контролируют вооруженные группировки сирийской оппозиции, поддерживаемые Анкарой.

О побеге двух командиров сообщили боевики ИГИЛ, задержанные ранее курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС) в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка, передает ТАСС.

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