В Кремле объяснили, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки

6 фев. 13:58

Руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, почему Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали друг другу руки на встрече.

По его словам, об этом попросили китайские коллеги из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. "Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР", - сказал Китаев.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине 4 февраля.