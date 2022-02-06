Путин поздравил Большунова с "золотом" Олимпиады-2022

6 фев. 13:46

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова, завоевавшего для РФ первую золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли "золотой" счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, размещенной на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что выступление Большунова вдохновит российских олимпийцев и послужит для них примером. Он также пожелал лыжнику новых успехов, здоровья и всего самого доброго.

Напомним, ранее сегодня российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимней Олимпиаде в Пекине. Это первой наградой высшей пробы для России на Играх в Пекине.