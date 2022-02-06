СМИ: на Украину едет британский спецназ

6 фев. 12:58

Британский отряд сил специального назначения численностью более 100 человек отправился на Украину.

По данным источников газеты Daily Mirror, в него входят бойцы специальной авиадесантной службы (SAS), службы десантных кораблей специального назначения (SBS) и солдаты из специальных разведывательных частей Великобритании.

Как отмечается, британские военнослужащие будут обучать украинских солдат разведывательно-диверсионным действиям и снайперскому делу, а также "противодействию повстанцам".

"Британский спецназ был направлен в регион для оказания помощи и консультирования украинских военных. Они обладают широким набором навыков, которые <...> будут очень полезны украинским войскам", - цитирует источник ТАСС.