Посол США призвала Грузию к справедливому суду над Саакашвили

6 фев. 12:45

Посол США в Грузии Келли Дегнан настаивает на том, чтобы суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили был справедливым.

Она подчеркнула, что обвинения в адрес экс-главы государства должны быть представлены полностью, чтобы "общество знало, легитимны ли эти обвинения".

"Не от США зависит определение качества обвинения. Он внес дело в Европейский суд по правам человека, который это решит. Это надлежащее место, чтобы сделать это. По тем делам, которые все еще находятся в производстве, мы твердо просим правительство, чтобы его судебный процесс был справедливым и обвинения против него были представлены полностью, чтобы общество знало, легитимны ли обвинения", - цитирует дипломата "Грузия Online".

Дегнан также призвала грузинское правительство защищать права человека и обращаться с Саакашвили, соблюдая его достоинство, чтобы он получил надлежащее медицинское обслуживание и справедливый судебный процесс, что является базовым принципом Конвенции ООН о правах человека.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.