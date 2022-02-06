В Иране посчитали, сколько времени уйдет у США на отмену санкций

6 фев. 12:50

Депутат Меджлиса (парламент) Ирана Малек Шариати заявил, что в случае достижения договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) процесс верификации снятия санкций США с Ирана может занять до 6 месяцев.

"Процесс верификации может занять от 3 до 6месяцев, и здесь надо избегать спешки и достижения соглашения любой ценой", - цитирует его ТАСС со ссылкой на газету Etemad.

Шариати также подчеркнул, что отмена всех ограничительных мер должна быть обязательным условием любого нового соглашения, чтобы Иран мог в полной мере воспользоваться экономической выгодой от сделки.

Напомним, 27 декабря в Вене стартовал восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в столице Австрии.