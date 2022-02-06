Школьных врачей научили делать тесты на ковид в Грузии

6 фев. 12:20

Школьные врачи в более чем 400 государственных и частных образовательных учреждениях начали делать тесты на ковид для педагогов и персонала в Грузии, такое сообщение распространило министерство образования и науки страны.

Переподготовкой медиков занимались сотрудники Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья, передает "Sputnik Грузия".

В тех школах, где врачи еще не прошли обучение, тестированием продолжит заниматься само ведомство.

Напомним, в грузинских школах учителя, переболевшие коронавирусом или привитые обеими дозами, должны делать ПЦР-тесты на COVID-19 раз в две недели, а педагоги, вакцинированные одной дозой или не делавшие прививку вовсе, - раз в неделю экспресс-тест.

