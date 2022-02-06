Александр Большунов завоевал для России первое "золото" Олимпиады-2022

6 фев. 11:50

Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали золотую и серебряную медали в скиатлоне на зимней Олимпиаде в Пекине.

Александр Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Денис Спицов отстал от него на 1 минуту 11 секунду. Третьим финишировал представитель Финляндии Ийво Нисканен (+2.00,2).

Примечательно, что оба российских спортсмена упали, но все равно приехали к финишу первыми. Падение Большунова произошло после отсечки в 2,5 км. Шевцов же упал за 2 километра до финиша.

Напомним, "золото" Большунова стало для России первой наградой высшей пробы на Играх в Пекине.