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Ночного похитителя канализационных труб поймали в Северной Осетии

Ночного похитителя канализационных труб поймали в Северной Осетии

Подозреваемого в краже со склада поймали полицейские в Ирафском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

Оказалось, в темное время суток кто-то камнем разбил окно строительного склада, залез внутрь и украл канализационные трубы стоимостью 53 тыс.
Злоумышленник погрузил их в автомобиль и уехал.

В максимально сжатые сроки был задержан подозреваемый - неоднократно судимый 23-летний житель района. В отделе он признал свою вину.

"Часть похищенного он успел сбыть, остальное было изъято полицейскими", - уточнили в МВД.

Против задержанного открыто уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

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