Ночного похитителя канализационных труб поймали в Северной Осетии

6 фев. 11:19

Подозреваемого в краже со склада поймали полицейские в Ирафском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

Оказалось, в темное время суток кто-то камнем разбил окно строительного склада, залез внутрь и украл канализационные трубы стоимостью 53 тыс.

Злоумышленник погрузил их в автомобиль и уехал.

В максимально сжатые сроки был задержан подозреваемый - неоднократно судимый 23-летний житель района. В отделе он признал свою вину.

"Часть похищенного он успел сбыть, остальное было изъято полицейскими", - уточнили в МВД.

Против задержанного открыто уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".