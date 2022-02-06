Елизавета II отмечает "платиновый" юбилей со дня вхождения на престол

6 фев. 10:55

В воскресенье, 6 февраля, королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний "платиновый" юбилей со дня вхождения на престол.

Она стала королевой в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца - короля Георга VI (1895-1952). Елизавета II, которой в 2022 году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей.

Напомним, Елизавета II является рекордсменом по пребыванию на троне среди женщин. А если она останется на престоле до лета 2024 года, то войдет в историю как самый долго правящий монарх Европы, опередив короля Франции Людовика XIV.