В МИД России объяснили, почему запретили Deutsche Welle вещать в России

6 фев. 10:23

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ приняла ответные меры в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении дорого обойдутся.

"Мы отвечаем, нас научили, мы делаем это, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении им дорого обойдутся", - сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Напомним, ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В ответ министерство иностранных дел России сообщило об остановке работы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) и аннулировании аккредитации всех сотрудников ее российского бюро. Кроме того, МИД РФ собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.