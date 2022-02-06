В Иране сообщили о прогрессе на переговорах по СВПД

6 фев. 8:23

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ходе телефонного разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе наблюдаются отдельные положительные сдвиги.

При этом он подчеркнул, что результаты пока не оправдывают ожиданий Исламской Республики. "После предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены, однако пока наши ожидания не оправдываются", - цитирует Абдоллахияна ТАСС.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также акцентировал внимание на том, что диалог достиг важного этапа, добавив при этом, что для достижения хорошего соглашения необходимо, чтобы все стороны приехали в Вену с четкой повесткой и готовностью принимать политические решения.

Напомним, 27 декабря в Вене стартовал восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в столице Австрии.