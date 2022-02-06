Северо-восток Краснодара станет спальным районом

6 фев. 10:00

В скором времени в северо-восточной части Краснодара будут жить более трети миллиона человек, об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Северо-восток Краснодара - самый перспективный район и главный резерв для развития города. Мы приняли новый Генплан, правила землепользования и застройки, которые в первую очередь отвечают интересам жителей. Здесь будут проживать почти 330 тыс человек, введут более 7 млн кв м жилья – это будет качественная и удобная городская среда", - заверил на совещании рабочей группы Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Губернатор уточнил, что при этом важно не забывать о существующих микрорайонах, делать их современными и комфортными, чтобы Краснодар мог стать ведущим городом Юга России.

Это отметил и директор НИИ перспективного градостроительства Санкт-Петербурга Павел Спирин, поведав, что архитектура микрорайона придаст городу столичный облик, при этом он сохранит кубанский колорит.

Главный архитектор Кубани Илья Поздняков добавил, что разработка концепции северо-восточной части города практически завершена.