Под Астраханью начали перевалку туркменского карбамида

6 фев. 5:29

Под Астраханью на грузовом терминале станции Кутум Приволжской железной дороги (ПривЖД) впервые прошла перевалка карбамида – перегрузили около 2 тыс т минерального удобрения.

По специальной схеме, разработанной специалистами холдинга РЖД, груз доставляется по Каспийскому морю до портового причала, расположенного на берегу реки Волги, а после перегрузки с водного на автомобильный транспорт карбамид перевозится на станцию Кутум, где погружается в вагоны-минераловозы и отправляется по железной дороге в адрес грузополучателя, - передает "АиФ Астрахань".

В перспективе объем перевалки минудобрений на станции Кутум вырастет до 30 тыс т в месяц.