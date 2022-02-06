Танкисты и артиллеристы ЮВО потренируются на донском "Кузьминском"

6 фев. 2:26

Уже 11 февраля на Дону пройдут учения со стрельбами танков, боевых машин пехоты и артиллерии, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В маневрах примут участие подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), всего более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники", - пояснили в ведомстве.

В ходе учений на полигоне "Кузьминский" подразделения разыграют между собой ведение боевых действий по обороне своих позиций и переходу в наступление с применением имеющегося вооружения, а командиры всех степеней отработают управление ими при ведении обороны, восстановлении боеспособности после ударов условного противника и переход в наступление.

В учениях будут задействованы танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3, а также беспилотники, которые будут корректировать огонь артиллерии.