Баку увидит волшебное шоу "Парад иллюзионистов"

5 фев. 23:23

В Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 27 февраля пройдет волшебное шоу для всей семьи "Парад иллюзионистов".

"Парад иллюзионистов" погрузит зрителей в удивительный мир. Чудеса будут происходить не только на сцене, но и в зрительном зале", - сообщают организаторы.

Фокусы и иллюзионные номера будут показывать лучшие иллюзионисты Азербайджана. "Сегодня людей трудно удивить каким-либо шоу. Но мы уверены, что у нас это получится. Подарите себе и близким вечер настоящего волшебства!", - говорится в релизе.

Посещение мероприятия возможно при наличии COVID-паспорта или сертификата иммунитета.