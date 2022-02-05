Советские санатории Сочи откроют для экскурсий

5 фев. 21:50

Весной в Сочи запустят два новых экскурсионных маршрута по советским санаториям - такое поручение дал глава города Алексей Копайгородский, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Власти города-курорта уже ведут переговоры с собственниками 10 санаториев в Хостинском и Адлерском районах об организации экскурсий в несколько санаториев в стиле сталинского ампира с эндемиками и ландшафтными скульптурами, - передает "АиФ-Юг".

Маршруты планируют запустить на все лето, а экскурсии будут проводить местные профессиональные гиды, - говорится в сообщении.