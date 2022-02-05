Житель Кабардино-Балкарии лишился ружья из-за стрельбы в бездомную собаку

5 фев. 21:30

Житель Черекского района заплатит крупный штраф за стрельбу в населенном пункте, сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В Instagram была сделана публикация о том, что в селении Аушигер мужчина на обочине дороги стрелял из ружья в собаку.

Стрелок был найден, им оказался 29-летний местный житель.

"Он пояснил, что 14 января 2022 года в принадлежащее ему домовладение забежала бродячая собака и стала кидаться на домашних животных, после чего он, взяв ружье, прогнал ее со двора и несколько раз выстрелил, чтобы напугать животное", - указали в полиции.

Животные не пострадало - это подтвердили очевидцы инцидента.

Таким образом, мужчина совершил административное правонарушение по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах).

Ему придется выплатить административный штраф в размере 40 тыс рублей. Оружие у него конфискуют.