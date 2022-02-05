Филармония Ставрополя готовит юбилейные концерты

5 фев. 21:16

Ставропольская краевая государственная филармония готовит множество концертов и программ к своему 120-летнему юбилею, которые она отметит в мае. Об этом сообщают СМИ.

Ставропольских меломанов порадует визитом джазовый пианист Даниил Крамер, выступит с концертом вокально-хореографический ансамбль "Слобода", большую программу подготовила и солистка филармонии Наталья Виноградова.

"К 120-летию я приготовила авторские программы - "Музыкальные гостиные", а также тематические вечера, с классической камерной музыкой. Их уже видели жители и гости Кавминвод. Начнутся они 25 марта и продолжатся до закрытия филармонического сезона в июне", - приводит слова Виноградовой "АиФ-Ставрополье".