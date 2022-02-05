Рустаму Ибрагимбекову исполнилось 83 года

5 фев. 20:43

Сегодня исполнилось 83 года сценаристу, режиссеру, писателю и драматургу Рустаму Ибрагимбекову.

Он родился в Баку 5 февраля 1939 года. Окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова, аспирантуру Института автоматики и телемеханики Академии наук СССР. В 1967 году окончил сценарное отделение (мастерская Сергея Герасимова), в 1976 году - режиссерское отделение (мастерская Леонида Трауберга) Высших курсов сценаристов и режиссеров (Москва).

Дебютировал как сценарист фильма "В одном южном городе", поставленном режиссером Эльдаром Кулиевым на киностудии "Азербайджанфильм" (1970). Известность пришла к нему после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". В общей сложности по сценариям Ибрагимбекова было снято более 40 картин, ряд фильмов он поставил по своим сценариям в качестве режиссера. Соавтор сценариев фильмов Никиты Михалкова "Автостоп" (1990), "Урга - территория любви" (1991), "Утомленные солнцем" (1994) и "Сибирский цирюльник" (1998).

Ибрагимбеков написал более 15 пьес, многие из которых были поставлены в российских и зарубежных театрах.

Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995). Народный писатель Азербайджана (1998).

Награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999) и азербайджанским орденом "Слава" (1999).

Лауреат премии Ленинского комсомола (1979), Государственной премии Азербайджанской ССР (1980), Госпремии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1981, за сценарий фильма "Допрос"), Госпремии РФ в области литературы и искусства (1993, за сценарий фильма "Урга - территория любви"; 1995, за сценарий кинокартины "Утомленные солнцем"; 1997, за сценарий фильма "Белое солнце пустыни"; 1999, за сценарий кинокартины "Сибирский цирюльник").