Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ненавидит Макгрегора

5 фев. 20:23

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории, а ныне глава организации Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов в эфире подкаста Full Send Podcast на YouTube объяснил, почему между ним и экс-чемпионом промоушена в двух категорях Конором Макгрегором существует взаимная ненависть и неприязнь.

По словам Хабиба, их противостояние предопределило то, что у него и у Конора общие цели в спорте.

Россиянин также поделился воспоминаниями об их последнем поединке, состоявшемся в конце 2018 года. Нурмагомедов подчеркнул, что был разочарован тем, что показал в клетке ирландец. "Я готовился к настоящей войне", - подчеркнул Нурмагомедов.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора. Конор не раз заявлял о желании провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.

Свой последний бой Нурмагомедов провел 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Тогда он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). После победы Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 боях.