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Исполнилось 104 года со дня рождения великого Кара Караева

Исполнилось 104 года со дня рождения великого Кара Караева

Сегодня исполняется 104 года со дня рождения знаменитого азербайджанского композитора и педагога Кара Караева.

Кара Абульфаз оглу Караев появился на свет 5 февраля 1918 года в Баку, в семье известного врача, профессора Абульфаза Караева и Соны Ахундовой-Караевой.

В 1935-1938 годах обучался музыке в консерватории в Баку, в том числе у Узеира Гаджибейли, в 1946 году окончил Московскую консерваторию, был учеником Дмитрия Шостаковича. Заниматься творческой деятельностью начал в 1937 году, в том же году впервые выступил в кино.

Кара Караев - автор балета "Семь красавиц" и "Тропою грома", симфонической гравюры "Дон Кихот" и других произведений в самых различных музыкальных жанрах.

Композитор - Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, академик АН Азербайджанской ССР, лауреат Ленинской премии, двух Сталинских премий второй степени и Государственной премии Азербайджанской ССР.

Он ушел из жизни 13 мая 1982 года.

Как подчеркивал президент Ильхам Алиев, Кара Караев - "великая личность, национальная гордость Азербайджана".

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