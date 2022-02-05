Ильхам Алиев позвонил заразившемуся коронавирусом турецкому президенту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Ранее сегодня турецкий лидер сообщил, что он и первая леди заболели "омикрон"-штаммом коронавируса.
Ильхам Алиев, от своего имени и имени первого вице-президента Мехрибан Алиевой, пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине Эрдоган скорейшего выздоровления.
Президент Турции поблагодарил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву от себя и Эмине Эрдоган за проявленное внимание.
Кроме того, в ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-турецкого братства и дружбы.