РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ильхам Алиев позвонил заразившемуся коронавирусом турецкому президенту

Ильхам Алиев позвонил заразившемуся коронавирусом турецкому президенту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее сегодня турецкий лидер сообщил, что он и первая леди заболели "омикрон"-штаммом коронавируса.

Ильхам Алиев, от своего имени и имени первого вице-президента Мехрибан Алиевой, пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине Эрдоган скорейшего выздоровления.

Президент Турции поблагодарил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву от себя и Эмине Эрдоган за проявленное внимание.

Кроме того, в ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-турецкого братства и дружбы.

1645 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version