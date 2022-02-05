Философский факультет МГУ отмечает 80-летие воссоздания

5 фев. 19:51

В этом году философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова празднует 80-летие его воссоздания в структуре Московского университета.

В рамках праздничных мероприятий накануне состоялась Всероссийская научная конференция "Философия перед лицом новых цивилизационных вызовов". Сегодня прошло Торжественное заседание, посвященное праздничной дате.

Напомним, в 1931 году на основе историко-философского факультета МГУ был создан Институт истории и философии (МИФИ), через два года к нему были присоединены также выведенные из состава МГУ кафедры факультета литературы и искусства, после чего он получил название МИФЛИ

Четвертого декабря 1941 философский, экономический и филологический факультеты МИФЛИ были реорганизованы в соответствующие факультеты МГУ, а в 1942 году был назначен первый декан философского факультета - им стал профессор Г.Г. Андреев.