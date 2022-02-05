В Карачаево-Черкесии внедрят систему раздельного сбора отходов

5 фев. 19:26

В 15 населенных пунктах КЧР введут в практику раздельный сбор мусора. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"В прошлом году для внедрения в республике раздельного сбора ТКО были приобретены 1780 специальных контейнеров. Их установят в 15 муниципальных образованиях, в том числе в столице КЧР городе Черкесске, а также в курортных зонах Теберда и Домбай", - отметили в ведомстве.

Напомним, Карачаево-Черкесия вошла в число российских регионов, получивших финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.