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В Карачаево-Черкесии внедрят систему раздельного сбора отходов

В Карачаево-Черкесии внедрят систему раздельного сбора отходов

В 15 населенных пунктах КЧР введут в практику раздельный сбор мусора. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"В прошлом году для внедрения в республике раздельного сбора ТКО были приобретены 1780 специальных контейнеров. Их установят в 15 муниципальных образованиях, в том числе в столице КЧР городе Черкесске, а также в курортных зонах Теберда и Домбай", - отметили в ведомстве.

Напомним, Карачаево-Черкесия вошла в число российских регионов, получивших финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.

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