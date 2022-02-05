Очередной успех азербайджанской дипломатии: Брюссель согласился с требованиями Баку

5 фев. 19:24

Накануне Евросоюз все-таки поступил согласно требованию Баку, который настаивал на необходимости выделять помощь странам региона на основе принципа паритета, и выделил Азербайджану в рамках финансового экономического плана 2 млрд евро.

Таким образом нашло свое разрешение возникшее в прошлом году противоречие, когда Брюссель сообщил о выделении Армении помощи на 2 млрд евро, а Азербайджану - 150 млн евро. Проявленный Евросоюзом двойной подход вызвал справедливое недовольство Баку, причем оно высказывалось неоднократно, в том числе на саммите Восточного партнерства в Брюсселе в декабре и во время визитов представителей Евросоюза на высшем уровне в Азербайджан.

И действительно: именно Азербайджан понес самые серьезные потери во время Отечественной войны. Да и раньше, во время 30-летней армянской агрессии и оккупации, ЕС выделял Азербайджану гораздо меньше средств. Брюссель объяснял свой подход тем, что Азербайджан представляет собой состоятельную страну, которая может решить свои проблемы без помощи со стороны.

Теперь ЕС все же изменил свою позицию, приняв во внимание убедительные и справедливые доводы Баку. Сыграло роль и желание сохранять с Азербайджаном хорошие отношения на фоне переговоров о наращивании поставок газа в Европу, страдающую от энергетического кризиса.

Особенно обращает на себя внимание такая деталь: о новом решение сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели на встрече с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым, которая прошла в преддверии VIII заседания Консультативного совета "Южного газового коридора". Это говорит о серьезности и долгосрочности нового курса ЕС.

Добавим, что реакция Армении на этот успех дипломатии Баку оказалась весьма острой. Не исключено, что поступок Брюсселя поможет Еревану осознать новые реалии, возникшие в регионе после войны.